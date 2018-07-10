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Brezilya’da Lula’nın Serbest Bırakılma Talebi Reddedildi
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula hakkında verilen tutuksuz yargılama kararı bozularak tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Brezilya’da temyiz mahkemesi yargıcı, yolsuzluk suçlamasıyla hüküm giyen eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın temyiz sürecinde tutuksuz yargılanma talebini kabul eden nöbetçi yargıcın kararını bozdu.
Dördüncü Federal Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Joao Gebran Neto, bugün aynı mahkemede görev yapan nöbetçi hakim Rogerio Favreto’nun, Lula’nın serbest bırakılması yönündeki kararını bozarak, siyasetçinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Nöbetçi hakimin Lula’yı serbest bırakma kararının ardından, eski devlet başkanını 12 yıl hapse mahkum eden ilk derece mahkemesinin yargıcı Sergio Moro, polise serbest bırakma kararını erteleme talimatı vermişti.
Serbest bırakılma kararının ardından Lula’nın destekçileri, Curibita şehrindeki polis merkezinin önünde toplanarak sloganlar attı.
Brezilya’da devlete ait petrol şirketi Petrobras’ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve “Araç Yıkama Operasyonu” olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında Lula’ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.
Mart 2015’te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Lula da Mart 2016’da soruşturmaya dahil edilmişti.
Federal Savcılık, Lula’yı, 14 Eylül 2016’da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula sanık olmuştu.
Lula, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarından 12 yıl hapis cezasına hüküm giymişti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans