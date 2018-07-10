Erdoğan Kktc’Ye Geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini, KKTC ve Azerbaycan’a gerçekleştirecek.

Erdoğan ziyaretlerini 10 Temmuz Salı günü yapacak.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, KKTC ziyareti vesilesiyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman ile bir görüşecek.

Görüşmelerde, önümüzdeki dönemde Kıbrıs konusunda atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak.

Erdoğan Azerbaycan ziyaretinde ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

Görüşmede ikili ilişkilerin ve iş birliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.