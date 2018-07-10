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Kervansaray Ve Karaoğlanoğlu’Ndaki Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı
09 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 09:45

Kervansaray Ve Karaoğlanoğlu’Ndaki Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı

Girne belediyesi’ne ait, kervansaray halk plajı ve karaoğlanoğlu belediye plajı ’nda (antis) yapılan deniz suyu analizleri sonucu temiz çıktı. Girne belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyenin kent sınırları içerisinde, belediyeye

Girne belediyesi’ne ait, kervansaray halk plajı ve karaoğlanoğlu belediye plajı ’nda yapılan deniz suyu analizleri sonucu temiz çıktı.

Girne belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyenin kent sınırları içerisinde, belediyeye ait halk plajları ve kıyılarından “e coli ve enterokok” tahlili yapılması amacıyla alınan deniz suyu örneklerinin temiz çıktığı duyuruldu.

Girne belediye başkanı nidai güngördü, ab standartları temel alınarak yapılan kervansaray halk plajı ve karaoğlanoğlu belediye plajı’ndan alınan deniz sularının “e coli ve enterokok” taramalarının “0” çıktığını, halkın bu bölgelerde gönül rahatlığıyla denize girebileceğini söyledi.

TAK/

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