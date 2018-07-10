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09 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 09:45
Tdp Ve Ykp’Den Yerel Yönetimler Gündemli Ziyaretler
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) “yerel yönetimlerde işbirliği” gündemiyle Gazimağusa’da bir dizi ziyarette bulundu. TDP ve YKP Gazimağusa ilçe örgütleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Gazimağusa Be
Toplumcu Demokrasi Partisi ile Yeni Kıbrıs Partisi “yerel yönetimlerde işbirliği” gündemiyle Gazimağusa’da bir dizi ziyarette bulundu.
TDP ve YKP Gazimağusa ilçe örgütleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi’nden bazı meclis üyelerinin yer aldığı heyet ilk önce Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nı ardından da Mağusa İnisiyatifi’ni ziyaret etti.
Ziyarette yerel yönetimlerde ortak nelerin yapılabileceği ve Gazimağusa Belediyesi’nde güçlü muhalefet zemini oluşturulması konuşuldu.
YKP’den verilen bilgiye göre, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’ndan Başkan Halil Karagil, Mağusa İnisiyatifi’nden Okan Dağlı ve Mertkan Hamit’in de hazır bulunduğu görüşmelerde iletişimin ve fikir alışverişinin devamı yönünde hem fikir olundu.
BRT/
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