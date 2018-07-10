Türkiye Kayıp Çocuklarına Ağlıyor!

Türkiye önce Ankara’da kaybolan Eylül’e, ardından Ağrı’da kaybolan Leyla’ya ağladı.

Ancak kayıp haberleri bitmedi… Bu kez Hatay ve Bitlis kayıp verdi. Acı haber ise bugün geldi. Dün Bitliste kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz ile 8 gün önce Hatay’da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’ın cansız bedenlerine bugün ulaşıldı.

2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz, dün Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Yuvadamı köyünde evinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolmuştu.

Tarladan dönen annesi, oğlunu evin önünde göremeyince yakınlarına haber vermiş ancak tüm aramalara rağmen bulamamıştı.

Acı haber bugün geldi. Sami Yusuf Marangoz’un cansız bedeni evinden bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

Sami Yusuf’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ahlat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Türkiye bu haber ile gözyaşlarına boğulurken, ardından kahreden bir son dakika haberi de kayıp Ufuk Tatar’dan geldi.

8 gün önce Hatay’ın Hassa ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’ın cansız bedeni bulundu.

Arpalıuşağı Mahallesi’ne 5 kilometre uzaklıktaki mahalledeki Katığın Kayası mevkisinde arama yapan güvenlik korucuları, Ufuk Tatar’ın cansız bedenine ulaştı. Baba Muhammet Tatar, oğlu Ufuk’un çok az duyduğunu ve konuşma engeli olduğunu belirtmişti.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BRT/