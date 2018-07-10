Tekirdağ’da Tren Kazası

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasında 10 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu devrildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, İlk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin de yaralandığınıu açıkladı.

Araçla ulaşımın güç olduğu kaza yerine ekiplerin sevki sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yaşanan tren kazası hakkında bilgi alan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Başbakanı Yıldırım, olayda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Tren Uzunköprü ilçesinden İstanbul’a hareket ediyordu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan tren kazası hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı telefonla aradı.

Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’dan bilgi aldı.

Yıldırım, “Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler anbean takip edilmektedir.”dedi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, “Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz. Yaralılarımızın büyük kısmını bölgeden tahliye ettik, ölüler var, şu an bir rakam veremiyorum. Aşırı yağışlardan kaynaklanan bir kaza olduğu yönünde bilgiler var. Bakanlık bu konuda kısa süre sonra bir açıklama yapacak.” dedi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ’daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

AA/