Japonya’Da Sel Ve Toprak Kayması:60’In Üzerinde Ölü

Japonya’nın batısı ile orta kesiminde sel ve toprak kaymalarında 60’dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, sellerde çoğu Hiroşima’da olmak üzere 92 kişinin kaybolduğu, genişletilen arama kurtarma çalışmalarına, 54 bin kişilik sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekiplerinin katıldığı belirtildi.

Japonya Meteoroloji Dairesi, bugün Ehime ve Koçi bölgelerinde şiddetli yağış öngörürken, Gifu’da acil durum uyarısının sürdüğü kaydedildi.

Ülkede yağışlardan etkilenen bölgede 4,7 milyon kişi için tahliye emri veya önerisi de geçerliliğini koruyor.