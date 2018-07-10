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Yeni Boğaziçi’Nde Yine Aday Yok
09 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 09:46

Yeni Boğaziçi’Nde Yine Aday Yok

K-Pet Birinci lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi geçtiğimiz hafta başkan adayının çıkmaması ile ertelenen genel kurulu dün yapıldı. Mehmet Karaşahin başkanlık için çeşitli temasları olduğu ve bu konudaki çalışmalarını tamamlamadığ

K-Pet Birinci lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi geçtiğimiz hafta başkan adayının çıkmaması ile ertelenen genel kurulu dün yapıldı. Mehmet Karaşahin başkanlık için çeşitli temasları olduğu ve bu konudaki çalışmalarını tamamlamadığı için aday olmadı.

Kulüp lokalinde Kemal Köseoğlu, İshak Ertem ve İbrahim Dilan ile kurulan divanda aday olması beklenen Mehmet Karaşahin başkanlık için çeşitli temasları olduğu ve bu konudaki çalışmalarını tamamlamadığı için aday olmadı.

Karaşahin bu hafta içinde gerçekleştireceği görüşmeler sonucunda gelecek haftaya ertelenen genel kurulda aday olacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet ve mali rapor aklanmıştı ve gelecek hafta yine kulüp lokalinde Pazar günü saat 10:00’da yapılacak olan genel kurul ile Yeni Boğaziçi’nin başkanı Mehmet Karaşahin olması bekleniyor.

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