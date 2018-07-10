Köseoğlu Anıldı

Yeni Boğaziçi forması giyen eski kalecilerden merhum kaleci Ergün Köseoğlu, anısına düzenlenen turnuvada anıldı.

Yeni Boğaziçi, Yıldırım, Maraş ve Mağusa Hisar masterlerinin katıldığı dörtlü anı turnuvası Akova Eray Vudalı Stadı’nda gerçekleştirildi. Futbol Federasyonu’na bağlı hakemlerin maçları yönettiği turnuvanın finalinde Yeni Boğaziçi masterleri, Mağusa Hisar Masterlerini 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Maraş masterleri Yıldırım masterlerini mağlup etti. Turnuva sonunda katılan takımlara kupa ve madalyaları Köseoğlu ailesi ve yetkililer tarafından takdim edildi.