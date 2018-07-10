Hakemler, Anı Turnuvasında Ter Döktü

Kıbrıs futbol hakemliğine hizmet eden merhum hakemler anısına halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya katılan takımlara, vefat eden başkanların isimleri verildi. Zevkli ve çekişmeli geçen maçların sonunda Ali Kani Kanol ve Fadıl Sami Efe ismini taşıyan takımlar finale kaldılar. Yoğun ilgi ile izlenen finalde, Fadıl Sami Efe takımı penaltılarda üstün gelerek Şampiyon oldu.