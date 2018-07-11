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Yeni Atanan Kabine Resmi Gazete’de
10 Temmuz 2018 Salı Saat 10:32

Yeni Atanan Kabine Resmi Gazete’de

Yeni atanan kabine Resmi Gazete'de TC Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste Resmi Gazete'de yayımlandı. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Hükümet S

Yeni atanan kabine Resmi Gazete’de
TC Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste Resmi Gazete’de yayımlandı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıkladı.

Dün ilan edilen yeni kabinen yer aldığı liste Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İşte yeni kabinede yer alan bakanlar:

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

– Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

– Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

– Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

– Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

– Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

– İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

– Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

– Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

– Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli

– Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan

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