Akaryakıta Zam!

Elektriğe yapılan 19 kuruşluk zammın ardından akaryakıta da zam yapıldı.Dün akşam saatlerinde benzine 2 kuruşluk gazyağına ise 10 kuruşluk zam yapıldı. Zam dün gece yarısından sonra geçerli olacak. Yeni fiyatlar şöyle: Kurşunsuz 95: