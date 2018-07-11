Dikkat Elektrik Kesintisi Var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle bugün Lefke’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.00-10.30 saatleri arasında Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Öte yandan Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Türkmenköy ve Akdoğan’da elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-11.00 saatleri arasında olacak.