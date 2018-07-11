11 Temmuz 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Erdoğan: Cumhuriyetimizi Şahlandırmanın Sözünü Veriyoruz
10 Temmuz 2018 Salı Saat 10:33

Erdoğan: Cumhuriyetimizi Şahlandırmanın Sözünü Veriyoruz

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşmada, "Milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz."

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı konuşmada, “Milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz.” dedi.

“Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye, milletimiz, insanlık için hayırlara vesile eyle Ya Rab.” şeklinde konuşan Erdoğan, “Milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yolda koymadı. 24 Haziran’da bir kez daha kendisine hizmet etmek üzere bizi seçti.” dedi.

Erdoğan, “Bu defa Cumhurbaşkanlığı makamına değişen yönetim sisteminin gereği olarak yürütme organının tüm yetkileriyle geldik, Allah bizi milletimize mahcup etmesin.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin zorlama değil, isabetli bir tercih olduğunu belirten Erdoğan, “Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Erdoğan şunları “Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal, ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten sistemi artık geride bırakıyoruz.” Dedi.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz.” diyen Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken karşılaştığımız sıkıntılar bize de bu değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir.”

Erdoğan, “Türkiye, Osmanlı’dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımında tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir.” dedi.

Erdoğan, “Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip olduğu Cumhurbaşkanı, çalışmalarını yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürütecektir.” ifadelerini kullandı.

“Bugün burada, milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz.” ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

“Bundan sonra bize düşen, medeniyetimizin ihyası ve inşası, kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır ama çok çalışmaktır.”

Erdoğan, “Millet olarak bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, her birlikte Türkiye olduk ve böylece tüm engelleri aştık, tüm tuzakları bozduk.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Bizim gönül sınırlarımızın hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu manzara, gönül sınırlarımızın genişliğinin en somut örneğidir.” dedi.

“Bugün ‘Bismillah’ diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı, 2023 hedeflerimize ulaşmak olacaktır.” şeklinde konuşan Başkan Erdoğan, “Yeni dönemde Türkiye demokrasiden temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileri gidecektir.” dedi.

Erdoğan, “Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, vesayete, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına, insanlığa lazım olan tek şeyin adalet ve işbirliği olduğuna inanıyoruz.” diyerek yeni yönetim sistemini sürekli ileri taşıyacaklarını kaydetti.

“Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısını inşa etmiş durumdayız.” şeklinde konuşan Erdoğan, Türkiye’yi savunma sanayinden sınır güvenliğine kadar her türlü alanda güçlendireceğiz.” dedi.

Erdoğan, kabinenin ilk toplantısını, Cuma günü Hacı Bayram Camisinde kılınacak Cuma namazının ardından gerçekleştireceklerini ifade etti.

Ekonomiye dikkat çeken Başkan Erdoğan, “Makro ekonomik dengelerden yatırımlara kadar her alanda çok büyük hamleler yapacağız.” dedi.

Erdoğan, yeni dönemde sosyal devlet niteliğini de çok daha güçlü hale getireceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip olduğu tüm zenginliklerden, köken, inanç, meşrep, bölge, şehir farkı olmaksızın, vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız.”

Erdoğan, “Tüm alanlarda, milletimize verdiğimiz sözlere uygun şekilde Türkiye’yi büyütmenin, güçlendirmenin çabasında olacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, “Elim tren kazası sebebiyle törenimizin halk oyunları, lazer ve ışık gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettik.” dedi.

Başkan Erdoğan sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“En büyük zenginliğimiz insanımızdır. Çalışkanlığı ve üretkenliğiyle herkesi kendine hayran bırakan insan kaynağımızı eğitimle, teşvikle daha etkin şekilde kullanmak için gereken her adımı atacağız.”

Erdoğan, “En önemli önceliklerimizden biri, maziden atiye kuracağımız güçlü köprüyle nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır.” şeklinde konuştu.

Bu haber toplam 136 defa okunmuştur
Erdoğan: Cumhuriyetimizi Şahlandırmanın Sözünü Veriyoruz Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Erdoğan Yeni Sistemin İlk Kabinesini Açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. İşte yeni kabinede yer alan bakanlar: -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçu...
Erdoğan: Cumhuriyetimizi Şahlandırmanın Sözünü Veriyoruz
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşmada, "Milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz."...
Tc Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Görkemli Tören
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyad...
Tc Cumhurbaşkanı Eroğan Yarın Tbmm’De Yemin Edecek
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın TBMM Genel Kurulunda yemin edecek, Meclis, 28. Başkanı'nı seçecek. Milletvekillerinin yemin töreniyle dün 27. Dönem 1. Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis'...
Türkiye Kayıp Çocuklarına Ağlıyor!
Türkiye önce Ankara’da kaybolan Eylül’e, ardından Ağrı’da kaybolan Leyla’ya ağladı. Ancak kayıp haberleri bitmedi... Bu kez Hatay ve Bitlis kayıp verdi. Acı haber ise bugün geldi. Dün Bitliste kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marango...
Yök Üniversite Kontenjanları Hakkında Bilgi Verdi
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2018 yılı için üniversitelere toplam 840 bin 286 kontenjan ayrıldığı bildirildi. YÖK, ÖSYM tarafından dün açıklanan "2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"ndaki 2018 y...
Türkiye’De Ysk Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı
Türkiye Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; Cumhurbaşka...
Türkiye’De Seçim İçin Kurulan Millet İttifakı Dağıldı
Türkiye’de 24 Haziran seçimleri için CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bir araya gelerek oluşturduğu "Millet İttifakı" dağıldı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bir araya gelerek olu...
Kalın’Dan ‘Kabine’ Açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 9 Temmuz günü açıklanacağını bildirdi. Kalın, "Meclisteki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı zaman aralı...
Erdoğan, Pazartesi Yemin Edecek
TC Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM'de yemin edecek. TC Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de 9 Temmu...
Türkiye’De Yapılan Seçimlerin Kesin Sonuçları Bugün Açıklanıyor
Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarına dair açıklama yaptı… Yüksek Seçim Kurulu’na yapılacak itirazların bugün son günü o...
Türkiye’De Yeni Khk Yayımlandı
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  yayımlandı.. Kararname ile Bakanlar Kurulu’nun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanı’na devredildi. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans