İngiltere İle Hırvatistan, Yarın Karşılaşacak

2018 FIFA Dünya Kupası’ndaki son iki çeyrek final mücadelesinde İngiltere ve Hırvatistan tur atladı.

Rusya’nın ev sahipliğinde devam eden Dünya Kupası’nda ilk çeyrek final maçında İsveç’i Harry Maguire ve Dele Alli’nin her iki yarıda attığı golle 2-0 mağlup eden İngiltere, adını yarı finale yazdırdı.

İngiltere ile Hırvatistan, yarın başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda karşılaşacak.

Kupadaki diğer yarı final maçında ise Fransa ile Belçika, BUGÜN Saint Petersburg kentindeki statta finale çıkmak için mücadele edecek.