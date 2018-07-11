İran’da Zorunlu Başörtüsü Protestosuna 2 Yıl Hapis

İran’da başörtüsü yasağını protesto eden Şaperk Şecerizade 2 yıl hapse mahkum edildi.

Aralık 2017’de İran’ın başkenti Tahran’da İnkılab Caddesi’nde bir kadın başörtüsünü çıkarıp bir sopanın ucunda sallayarak ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etmişti. “İnkılab Caddesi Kızı” olarak adlandırılan eyleme destek veren yüzlerce kadın sosyal medyada görüntülerini paylaşmıştı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı’nın haberine göre, eyleme destek veren Şaperk Şecerizade, devrim mahkemesi tarafından 2 yıl hapse çarptırıldı.

Tahran Devrim Mahkemesi’nde yargılanan Şecerizade hakkında 2 yıl hapis cezasının yanı sıra 18 yıl ertelenmiş hapis cezası da verildi.

Tahran’da şubat ayında gözaltına alınan Şecerizade, kefaletle serbest bırakılmıştı.

Protesto gösterisi düzenleyen eylemciler, İran Ceza Kanunu’nun “kamuya açık yerlerde başörtüsü ve tesettüre riayet etmeyenler” hakkında 10 günden 2 aya kadar hapis veya 5 bin tümen ile 50 bin tümen arasında para cezasına çarptırılma kararını içeren 638’inci maddeden yargılanmayı talep etmişti. Mahkeme, eylemcileri daha ağır hükümler içeren “umuma açık alanda halkı fesat veya bozgunculuğa sevk ve teşvik etmek” suçlamasının yer aldığı 639’uncu maddeden yargılıyor.