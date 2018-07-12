Yunanistan Rus Diplomatları Sınır Dışı Etti

Yunanistan, Rusya'nın iki diplomatını sınır dışı etme kararı aldı. İddiaya göre Rus diplomatların ülkeye girişi yasaklandı. Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, iki Rus diplomatın ülkeye girişinin yasaklandı