Erdoğan Nato Zirvesine Katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,bugün Brüksel’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak.Zirve, 2 gün sürecek.

TC Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre zirvede, NATO İttifakı’nın mevcut güvenlik sınamalarına karşı uyarlanması amacıyla atılmakta olan adımların gözden geçirilmesi, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik sınamalar hakkında stratejik nitelikli görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.Gürcistan ve Ukrayna Devlet Başkanlarının katılımıyla tertiplenecek oturumda, bu ülkelerin NATO ile iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulması hedefleniyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah’ın da iştirak edeceği oturumda, ittifakın Afganistan’a desteğinin teyit edilmesi ve müttefiklerin Afganistan’a ilave katkılarını açıklamaları bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve vesilesiyle mevkidaşlarıyla çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.