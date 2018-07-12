Kaü’De Burslu Eğitim

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi , Ankara ve İstanbul’dan 50 öğrenciye Kıbrıs Türk Kültür Derneği üzerinden kayıt yaptırmları durumunda verilecek yüzde yüz bursun şartlarına yönelik açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, KKTC ve veya Türkiye Cumhuriyeti / KKTC çifte vatandaş olanların Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmiş olmaları şartı aranmayacak.

Öğrencilerin sadece üniveriste tarafından yapılacak sınava katılmaları yeterli olacak.

Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girmiş olmaları ve tercih döneminde Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ni tercih olarak yazmaları gerekiyor.

Açıklamaya göre bu durumda olan ve ÖSYM’den üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler, yüzde yüz burslu olarak kayıt yaptırabilecek.