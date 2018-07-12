12 Temmuz 2018 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sağlık Turizmi Konseyi, Basın Günü’Nü Kutladı
11 Temmuz 2018 Çarşamba Saat 10:54

Sağlık Turizmi Konseyi, Basın Günü’Nü Kutladı

11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Halkı’nın aydınlatılmasında basının çok önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çekti. Kıbrıs Türk Basın

11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Halkı’nın aydınlatılmasında basının çok önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Basını’nın tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini laiki ile yerine getirdiğinin altını çizen Dr. Ahmet Savaşan, 11 Temmuz 1889 tarihinde ilk gazete olarak hayatımıza giren Saded’ten bu yana gelişen teknolojilerin ve çağımızın vazgeçilmezi haline gelen internet gazeteleri, sosyal medya, sosyal paylaşım siteleriyle birlikte gazetecilik anlayışı ve alışkanlığının değiştiğine vurgu yaptı.

Enformasyon çağının her sektörü değiştirdiğine değinen Savaşan, haberin artık sadece yazıyla, görüntüyle veya sesle değil, bütün bunların bir araya geldiği, okuyucu veya izleyicinin kolaylıkla her yerden erişebildiği, sürekli güncellenen ve farklı araçlarla 24 saat kesintisiz olarak sunulur bir hale geldiğini vurguladı.

KKTC’de Basın İş Yasası’nın uygulanmasının ve Bilişim Yasası’nın bir an önce geçirilmesinin elzem bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dr. Ahmet Savaşan,etik kurallara bağlılık ve doğruluk ilkelerinden taviz vermeden, gazetecilik-haber ilişkisini yeni çağın şartlarına uygun olarak yeniden inşa etmek gerektiğini belirtti.

Köklü bir geçmişe sahip olan Kıbrıs Türk Basını’nın geçmişten günümüze çok önemli görevler üstlendiğini, Kıbrıs Türk Tarihi’nin yazılmasına hem tanıklık ettiğini, hem de tarihin şekillenmesinde etkili olduğunu dile getiren Savaşan, basın mensuplarının adil, şeffaf, tarafsız, kamu yararını gözetecek şekilde ve demokratik ilkeler çerçevesinde mesleklerinin gerektirdiği etik kurallara sadık kalarak, halkımıza hizmetlerinin devamını dileyerek, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Bu haber toplam 125 defa okunmuştur
Sağlık Turizmi Konseyi, Basın Günü’Nü Kutladı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Sağlık Turizmi Konseyi, Basın Günü’Nü Kutladı
11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Halkı’nın aydınlatılmasında basının çok önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çekti. Kıbrıs Türk Basın...
Erdoğan Kktc’Den Ayrıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde geldiği KKTC’deki temaslarını tamamlayarak ada'dan ayrıldı. Erdoğan KKTC’ye gelişin ardından Lefkoşa’daki Atatürk Büstü’ne çelenk koyup saygı duruşunda bulundukt...
Erdoğan:kktc’Nin Azınlık Durumuna Düşmesine Asla İzin Vermeyeceğiz
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , önümüzdeki dönemde ilk hedeflerinin, KKTC’yi Doğu Akdenizde bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri 2 katına çıkarmak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep T...
Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle bugün Lefke’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.00-10.30 saatle...
Elektriğe Yüzde 30’a Varan Zam Yapıldı
Elektriğe dün akşam saatlerinde %30 civarında zam yapıldı. TL’nin değer kaybı ve dünya petrol piyasasının döviz endeksli olarak yükselmesi elektriğe yapılan zamma gerekçe olarak gösteriliyor. Kıb-Tek bu ay faturalara 19 kuruşluk zamm...
Türkiye’De Yeni Yönetim Sistemine Geçildi
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te, Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi tör...
Başbakanlık Üniversitelerle Birlikte “Fırsat Eşitliği Projesi” Başlattı
Başbakan Tufan Erhürman bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret ederek, “Fırsat Eşitliği Projesi” kapsamında düzenlenen yaz kurslarına katılacak öğrencilerle bir araya geldi. Başbakanlığı’nın üniversitelerle birlikte ...
“tren Kazası Hepimizi Derinden Üzmüştür”
Başbakanlık sosyal medya hesabından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasına ilişkin taziye mesajı yayımlandı. Başbakanlık taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:  "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınları...
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Ankara’Ya Gidiyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak amacıyla yarın Ankara’ya gidecek. Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, törenlerin ardından yarın ...
Erdoğan Kktc’Ye Geliyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini, KKTC ve Azerbaycan’a gerçekleştirecek. Erdoğan ziyaretlerini 10 Temmuz Salı günü yapacak. Türkiye ...
Kervansaray Ve Karaoğlanoğlu’Ndaki Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı
Girne belediyesi’ne ait, kervansaray halk plajı ve karaoğlanoğlu belediye plajı ’nda (antis) yapılan deniz suyu analizleri sonucu temiz çıktı. Girne belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyenin kent sınırları içerisinde, belediyeye...
Yeşil Barış Hareketi’Nden Karaoğlanoğlu Halkına Destek
Yeşil Barış Hareketi, Karaoğlan Halkı’nın kamu mallarının özel ve tüzel kişilere kiralanmasına karşı mücadele verdiğini belirtti, bu mücadeleye destek verdi. Yeşil Barış Hareketi, Karaoğlanoğlu halkının, muhtarlığının, Spor K...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans