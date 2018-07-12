Sağlık Turizmi Konseyi, Basın Günü’Nü Kutladı

11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Halkı’nın aydınlatılmasında basının çok önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Basını’nın tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini laiki ile yerine getirdiğinin altını çizen Dr. Ahmet Savaşan, 11 Temmuz 1889 tarihinde ilk gazete olarak hayatımıza giren Saded’ten bu yana gelişen teknolojilerin ve çağımızın vazgeçilmezi haline gelen internet gazeteleri, sosyal medya, sosyal paylaşım siteleriyle birlikte gazetecilik anlayışı ve alışkanlığının değiştiğine vurgu yaptı.

Enformasyon çağının her sektörü değiştirdiğine değinen Savaşan, haberin artık sadece yazıyla, görüntüyle veya sesle değil, bütün bunların bir araya geldiği, okuyucu veya izleyicinin kolaylıkla her yerden erişebildiği, sürekli güncellenen ve farklı araçlarla 24 saat kesintisiz olarak sunulur bir hale geldiğini vurguladı.

KKTC’de Basın İş Yasası’nın uygulanmasının ve Bilişim Yasası’nın bir an önce geçirilmesinin elzem bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dr. Ahmet Savaşan,etik kurallara bağlılık ve doğruluk ilkelerinden taviz vermeden, gazetecilik-haber ilişkisini yeni çağın şartlarına uygun olarak yeniden inşa etmek gerektiğini belirtti.

Köklü bir geçmişe sahip olan Kıbrıs Türk Basını’nın geçmişten günümüze çok önemli görevler üstlendiğini, Kıbrıs Türk Tarihi’nin yazılmasına hem tanıklık ettiğini, hem de tarihin şekillenmesinde etkili olduğunu dile getiren Savaşan, basın mensuplarının adil, şeffaf, tarafsız, kamu yararını gözetecek şekilde ve demokratik ilkeler çerçevesinde mesleklerinin gerektirdiği etik kurallara sadık kalarak, halkımıza hizmetlerinin devamını dileyerek, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.