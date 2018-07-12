12 Temmuz 2018 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Erdoğan Kktc’Den Ayrıldı
11 Temmuz 2018 Çarşamba Saat 10:54

Erdoğan Kktc’Den Ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde geldiği KKTC’deki temaslarını tamamlayarak ada'dan ayrıldı. Erdoğan KKTC’ye gelişin ardından Lefkoşa’daki Atatürk Büstü’ne çelenk koyup saygı duruşunda bulundukt

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde geldiği KKTC’deki temaslarını tamamlayarak ada’dan ayrıldı.

Erdoğan KKTC’ye gelişin ardından Lefkoşa’daki Atatürk Büstü’ne çelenk koyup saygı duruşunda bulunduktan sonra Cumhurbaşkanlığına gitti.
Cumhurbaşkanlığı’nda önce Mustafa Akıncı ve TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan baş başa bir görüşme yaptı, ardından iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye geçildi.

Toplantının tamamlanmasının ardından ortak basın açıklamasına geçildi. Cumhurbaşkanı Akıncı ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını tamamlamasının ardından TC Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22:50’de ada’dan ayrıldı.

Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Erdoğan Kktc’Den Ayrıldı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Sağlık Turizmi Konseyi, Basın Günü’Nü Kutladı
11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Halkı’nın aydınlatılmasında basının çok önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çekti. Kıbrıs Türk Basın...
Erdoğan Kktc’Den Ayrıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde geldiği KKTC’deki temaslarını tamamlayarak ada'dan ayrıldı. Erdoğan KKTC’ye gelişin ardından Lefkoşa’daki Atatürk Büstü’ne çelenk koyup saygı duruşunda bulundukt...
Erdoğan:kktc’Nin Azınlık Durumuna Düşmesine Asla İzin Vermeyeceğiz
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , önümüzdeki dönemde ilk hedeflerinin, KKTC’yi Doğu Akdenizde bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri 2 katına çıkarmak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep T...
Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle bugün Lefke’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.00-10.30 saatle...
Elektriğe Yüzde 30’a Varan Zam Yapıldı
Elektriğe dün akşam saatlerinde %30 civarında zam yapıldı. TL’nin değer kaybı ve dünya petrol piyasasının döviz endeksli olarak yükselmesi elektriğe yapılan zamma gerekçe olarak gösteriliyor. Kıb-Tek bu ay faturalara 19 kuruşluk zamm...
Türkiye’De Yeni Yönetim Sistemine Geçildi
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te, Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi tör...
Başbakanlık Üniversitelerle Birlikte “Fırsat Eşitliği Projesi” Başlattı
Başbakan Tufan Erhürman bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret ederek, “Fırsat Eşitliği Projesi” kapsamında düzenlenen yaz kurslarına katılacak öğrencilerle bir araya geldi. Başbakanlığı’nın üniversitelerle birlikte ...
“tren Kazası Hepimizi Derinden Üzmüştür”
Başbakanlık sosyal medya hesabından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasına ilişkin taziye mesajı yayımlandı. Başbakanlık taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:  "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınları...
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Ankara’Ya Gidiyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak amacıyla yarın Ankara’ya gidecek. Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, törenlerin ardından yarın ...
Erdoğan Kktc’Ye Geliyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini, KKTC ve Azerbaycan’a gerçekleştirecek. Erdoğan ziyaretlerini 10 Temmuz Salı günü yapacak. Türkiye ...
Kervansaray Ve Karaoğlanoğlu’Ndaki Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı
Girne belediyesi’ne ait, kervansaray halk plajı ve karaoğlanoğlu belediye plajı ’nda (antis) yapılan deniz suyu analizleri sonucu temiz çıktı. Girne belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyenin kent sınırları içerisinde, belediyeye...
Yeşil Barış Hareketi’Nden Karaoğlanoğlu Halkına Destek
Yeşil Barış Hareketi, Karaoğlan Halkı’nın kamu mallarının özel ve tüzel kişilere kiralanmasına karşı mücadele verdiğini belirtti, bu mücadeleye destek verdi. Yeşil Barış Hareketi, Karaoğlanoğlu halkının, muhtarlığının, Spor K...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans