Erdoğan Kktc’Den Ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde geldiği KKTC’deki temaslarını tamamlayarak ada’dan ayrıldı.

Erdoğan KKTC’ye gelişin ardından Lefkoşa’daki Atatürk Büstü’ne çelenk koyup saygı duruşunda bulunduktan sonra Cumhurbaşkanlığına gitti.

Cumhurbaşkanlığı’nda önce Mustafa Akıncı ve TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan baş başa bir görüşme yaptı, ardından iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye geçildi.

Toplantının tamamlanmasının ardından ortak basın açıklamasına geçildi. Cumhurbaşkanı Akıncı ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını tamamlamasının ardından TC Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22:50’de ada’dan ayrıldı.