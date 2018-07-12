Erdoğan:kktc’Nin Azınlık Durumuna Düşmesine Asla İzin Vermeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , önümüzdeki dönemde ilk hedeflerinin, KKTC’yi Doğu Akdenizde bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri 2 katına çıkarmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğn Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısında, 24 Haziran seçimlerinde, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından iki ülke arasındaki sarsılmaz bağın bir göstergesi olarak bugün Azerbaycan’a ardından da KKTC’ni ziyaret ettmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında durduklarını, durmaya da devam edeceklerini söyledi.

Adayı, özellikle en büyük ihtiyacı olan suyla buluşturduklarını belirten Erdoğan, bu bağlamda KKTC’yi stratejik bakımdan üstün kılarken, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlandığını kaydetti.

Erdoğan, önümüzdeki dönemde ilk hedeflerinin, KKTC’yi Doğu Akdeniz’de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri 2 katına çıkarmak olduğunu söyledi.

Erdoğan, bugün gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, Kıbrıs meselesiyle ilgili bir durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, Başbakan Tufan Erhüman ve hükümeti ile de çalışma yemeğinde bir araya geldiklerini kaydetti.

“Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün bulunması en büyük arzumuzdur” diye konuşan Recep Tayyip Erdoğan, müzakerelerin tam 1 yıl önce, Kıbrıs Rum tarafının kendini adanın tek sahibi olarak görmesi nedeniyle sonuçsuz kaldığını söyledi.

Erdoğan, “Aradan geçen 1 yılda ne yazık ki Kıbrıslı Rumların zihniyetinde bir değişiklik olmadı. Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacaklarını söyledi.

Erdoğan, “Türkiye, Kıbrıslı Türklerin, bir Kıbrıs Rum devletinde, azınlık haline getirilmesine de asla izin vermeyecektir” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdenizde istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacak bir çözüm için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı, geçmişte olduğu gibi, her koşulda Kıbrıs Türkü’nün yanında olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Erdoğan, “Özellikle Kıbrıs’ın etrafındaki, ekonomik ve endüstriyel alanlar noktasında, dünyanın bakışı değil, uluslarlası hukukun gereği ne ise bu hukukun gereğini de tüm katılımcıların yerinde adil olarak görmesi beklentimizdir. Aksi tarktirde, garantör ülke olarak bunun da gereğini uluslararası hukuk çerçevesinde aramaya devam ederiz.” diye konuştu.