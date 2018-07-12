Adnan Oktar Gözaltında

Türkiye’de İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik başlatılan operasyonda, Adnan Oktar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon yürütüyor.

İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyon kapsamında, Adnan Oktar gözaltına alındı.

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu’na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet” suçlarını kapsıyor.

Ayrıca, operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

