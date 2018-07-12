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Erdoğan-Aliyev Ortak Basın Toplantısı
11 Temmuz 2018 Çarşamba Saat 10:54

Erdoğan-Aliyev Ortak Basın Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nahçıvan ile yeni bir adım olarak, gerekirse demiryolu meselesini halletme noktasında, aradaki ilişkileri ulaşımda çok daha farklı bir noktaya taşımak her iki ülkeye güç katacaktır."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Nahçıvan ile yeni bir adım olarak, gerekirse demiryolu meselesini halletme noktasında, aradaki ilişkileri ulaşımda çok daha farklı bir noktaya taşımak her iki ülkeye güç katacaktır.” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Türkiye ve Azerbaycan Avrasya’nın enerji haritasını yeniden belirliyor. Ortak çabalarımız sadece ülkelerimiz için değil bütün bölge ve Avrasya için büyük önem taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk bölgesel istikrara büyük fayda sağlıyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak çabalarıyla bölgede barışın sağlanacağına eminim.” dedi.

Aliyev, Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la düzenlediği ortak basın toplantısında, Erdoğan’ı seçimlerde elde ettiği zafer dolayısıyla kutladı ve başarı dileklerinde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Nahçıvan ile yeni bir adım olarak, gerekirse demiryolu meselesini halletme noktasında, aradaki ilişkileri ulaşımda çok daha farklı bir noktaya taşımak her iki ülkeye güç katacaktır.” dedi.

24 Haziran seçimlerinin ardından dün Cumhurbaşkanı olarak yemin ettiğini hatırlatan Erdoğan, yeminin ardından ilk iş olarak kardeş, dost Azerbaycan’ı ziyaret ettiğini belirtti.

Gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerde bugüne kadar yapılanları ve bundan sonra yapılacakları değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden Erdoğan, Azerbaycan ile gerek enerji noktasındaki ilişkiler gerekse savunma sanayisine yönelik adımların çok büyük önem arz ettiğini söyledi.

TANAP Projesi’nin Türkiye ve Azerbaycan için hayati olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu proje ile sadece Azerbaycan-Türkiye değil aynı zamanda Azerbaycan-Avrupa bağlantısını kurması bakımından önem arz ediyor. Bu proje bizi ciddi manada ilgilendiriyor. Bu kardeşliğimizin bir tezahürü olarak aynı zamanda stratejik bir yatırım olması bakımından da önem arz ediyor. TANAP ile ilgili Eskişehir’de attığımız adım hayati bir adımdı. Bütün bunların ötesinde yine Azerbaycan’ın yatırım noktasında Türkiye’deki Aliağa yatırımı gerçekten her türlü takdirin üzerindedir. Bu, her geçen gün daha da gelişerek devam eden, büyüyen bir yatırım olarak kendini gösteriyor. Şimdi de inşallah bunu daha da geliştirmenin, yapılmakta olan bazı yatırımların da sonbaharda açılışını yaparak hayata geçireceğiz. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz.”
Erdoğan, ikili ticaret hacminin her geçen gün arttığını, üst düzey ziyaretlerin artarak devam ettiğini vurguladı. Bu ziyaretlerin kardeşlik duygularının ne denli ileri olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

“Savunma sanayisinde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler de bu noktada önem arz ediyor. Türkiye savunma sanayisinde bildiğiniz gibi bunun 15 yıl öncesinde muhtaç bir milletken şimdi ihtiyaçlarının büyük kısmını kendisi karşılar hale geldi. Yüzde 20 gibi bir noktadayken şu anda yüzde 65’ini kendisi karşılayan bir ülke haline geldik. Savunma sanayisinde ihracatı artıran bir Türkiye var. Bunu kardeş ülkelerle çok daha farklı bir şekilde paylaşalım istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadeleye değinen Erdoğan, bu konuda verdiği destek nedeniyle şahsı ve milleti adına Aliyev’e teşekkür etti.
FETÖ’nün Azerbaycan’da yer edinmek için çok gayret ettiğine dikkati çeken Erdoğan, “Bunun için her türlü yolu denediler. Gerek İlham kardeşimizin buradaki hassasiyeti gerekse bizde bulunup da Azerbaycan aleyhine faaliyette bulunanlara yönelik karşılıklı koordinasyonumuz birçok şeyin hallini arka arkaya getirdi. Maarif Vakfımız ile inşallah Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yapacakları çalışmayla buradaki sıkıntıyı, açığı da süratle giderme fırsatını bulacağız.” dedi.
Erdoğan, ikili ticaret hacminde hedeflerinin mevcut rakamı ikiye, üçe katlamak olduğunu aktardı.
Dağlık Karabağ-Nahçıvan meselesinde sorunları halletme konusunda ellerinden geleni yaptıklarını, bu konunun üzerine bundan sonrada gitme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Nahçıvan ile ülkemiz arasındaki malum karayollarındaki sıkıntılar aşılmış vaziyette. Şimdi yeni bir adım olarak, İlham kardeşimle bunu konuşmuştuk, gerekirse bir demiryolu meselesini de halletme noktasında aradaki ilişkileri ulaşımda çok daha farklı bir noktaya taşımak her iki ülke için güç katacaktır. Sağlık alanında da Nahçıvan’da yaşayan kardeşlerimizin özellikle Türkiye’deki sınır bölgelerinde eğitim, araştırma ve devlet hastaneleri olsun buradaki her türlü kolaylığı kendi halkımıza tanıdığımız gibi tanıma hususundaki tespitimi ve bu konudaki desteklerimizi vereceğimizi ifade ettim. Bu konuda ayrı bir birlikteliğimizin olmasının gereğine inandığımızı söyledim.”

Erdoğan, Aliyev’in akşam saatlerinde NATO Zirvesi’ne katılmak için Brüksel’e gideceğini, kendisinin de yarın sabah aynı amaçla Brüksel’e hareket edeceğini bildirdi.

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi’nde bazı müşterek sorunları gündeme getirerek çözüme kavuşturacaklarını sözlerine ekledi.
Erdoğan’ın seçimlerden sonraki ilk resmi ziyaretini Azerbaycan’a yapmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sarsılmaz ve ebedi olduğunun altını çizdi.

Aliyev, Türk halkının Erdoğan’a yeniden itimat gösterdiğini dile getirerek “Türkiye’nin gelişmesi için çok büyük işler gördünüz. Sizin liderliğinizde Türkiye büyük ve şerefli bir yol katetti. Dünya çapında büyük güce dönüştü. Türkiye dünyada söz sahibi bir ülkedir.

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