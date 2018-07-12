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Erdoğan, Nato Zirvesine Katılacak
11 Temmuz 2018 Çarşamba Saat 10:54

Erdoğan, Nato Zirvesine Katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. TC Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre zir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz’da Brüksel’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak.

TC Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre zirvede, NATO İttifakı’nın mevcut güvenlik sınamalarına karşı uyarlanması amacıyla atılmakta olan adımların gözden geçirilmesi, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik sınamalar hakkında stratejik nitelikli görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Gürcistan ve Ukrayna Devlet Başkanlarının katılımıyla tertiplenecek oturumda, bu ülkelerin NATO ile iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulması hedefleniyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah’ın da iştirak edeceği oturumda, ittifakın Afganistan’a desteğinin teyit edilmesi ve müttefiklerin Afganistan’a ilave katkılarını açıklamaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve vesilesiyle mevkidaşlarıyla çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

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Erdoğan, Nato Zirvesine Katılacak Haberi

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