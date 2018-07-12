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Tc Dış İşleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri Birimi Kktc İle İlişkileri Yürütecek
TC Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, Dışişleri Bakanlığı’nın teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri de belirlendi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, uluslararası hukukun ve uluslararası hukuk içtihadının gelişimine yönelik süreçleri takip etmek ve bu süreçlere iştirak etmek, Cumhurbaşkanını dış dünyadaki gelişmeler ve değişen şartlar konusunda bilgilendirmek, yurt dışında yaşayan vatandaşların hak ve menfaatlerini korumak ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, ülke dışındaki vatandaşlara ve tüzel kişilere destek, yardım ve konsolosluk himayesi sağlamak bakanlığın bazı görev ve yetkileri arasında sayıldı.
Bakanlığın merkez teşkilatı 26 hizmet biriminden oluşacak. Bu birimlerden biri olan İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri, coğrafi görev alanlarındaki ülkelerle ikili düzeydeki siyasi ilişkiler ile bölgesel nitelikli siyasi örgütlerle ilişkileri ve iş birliği için gerekli çalışmaları yapacak ve koordine edecek. Söz konusu müdürlük, ayrıca Yunanistan ile siyasi ve ekonomik ilişkileri yürütecek, KKTC ile ilişkileri ve iş birliğini geliştirecek ve Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeleri izleyerek, gerekli politikanın belirlenmesi için çalışmalar yürütecek.
Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, NATO ve AGİT ile ilişkileri yürütecek, bu örgütler nezdinde Türkiye’nin hak ve çıkarlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak savunacak. Müdürlük, Avrupa – Atlantik güvenliği, bu çerçevedeki savunma ilişkileri, silahların kontrolü ve silahsızlanma konularında faaliyetlerde bulunacak.
Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlükleri, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası siyasi örgütler ile ilişkileri yürütecek.
Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü, çevre, insan hakları, göç, iltica, insan ticareti ve insani yardımlar ile küresel boyut taşıyan diğer konularda politika belirleyecek.
Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü, bölgesel ve küresel boyutlu çatışmalara yol açma riski taşıyan gelişmeleri ve çatışmaya dönüşmüş uyuşmazlıkları takip edecek.
Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler sistemi içindeki ekonomik ve sosyal kuruluşlar ile diğer uluslararası ve bölgesel nitelikli ekonomi, ticaret, çevre ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla ilişkileri iş birliği yaparak yürütecek.
İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlükleri, Türkiye’ye komşu ülke veya bölgelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli olan çalışma ve faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütecek.
Kararnamede, Bakanlığın yurt içinde, dış ilişkilerin yürütülmesi önem ve gereklilik taşıyan yerlerde Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla toplam sayıları 7’yi geçmemek üzere irtibat bürosu açabileceği bilgisi yer aldı.
Büyükelçiler, daimi temsilcilikler, başkonsolosluklar, büyükelçilik konsolosluk şubeleri, fahri başkonsolosluk ve fahri konsolosluklardan oluşan yurt dışı teşkilatının yanı sıra ihtiyaç halinde elçilik, konsolosluk, irtibat ofisi, büyükelçilik bürosu, başkonsolosluk bürosu, muavin konsolosluk ve konsolosluk ajanlığı ile diplomatik temsil ve konsolosluk hizmeti amaçlı benzer temsilcilikler bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile kurulabilecek.
Yurtdışı teşkilatında özel temsilciler Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek. Meslek memurlarının, dış temsilcilik büyükelçi veya daimi temsilci olarak atanabilmeleri için merkez teşkilatında elçi veya yurt dışı teşkilatında elçi, elçi-müsteşar, elçi-daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos ve birinci sınıf başkonsolos unvanlarıyla birlikte başarılı şekilde en az bir yıl görev yapmaları gerekecek.
Bakanlığın gerekli görmesi halinde Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine büyükelçi – daimi temsilcinin yanı sıra meslek memuru statüsündeki bir büyükelçi, büyükelçi daimi temsilci yardımcısı unvanıyla atanabilecek.
Bir ülkedeki siyasi temsil düzeyi büyükelçi veya elçi seviyesinde değilse birinci, ikinci ve üçüncü unvan grubundaki meslek memurları arasından o ülke nezdinde görev yapmak üzere maslahatgüzar atanabilecek.
Bakanlık bünyesinden hizmet birimlerinin başına atanacaklar ile Elçi – Genel Müdür Yardımcıları, birinci unvan grubundaki meslek memurları arasından atanacak.
Yurt dışı teşkilatında büyükelçi unvanıyla görev yapmış olanlar, merkeze döndüklerinde bu unvanı kullanmaya devam edecek.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans