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İran’Da Petrol Tankeri Yolcu Otobüsüne Çarptı
11 Temmuz 2018 Çarşamba Saat 10:54

İran’Da Petrol Tankeri Yolcu Otobüsüne Çarptı

İran'ın Senendec kentinde bir petrol tankerinin yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti. İran'da gece yarısı meydana gelen kazada yaralanan otobüs şoförü Çiyako Kerimi, olayla ilgili açıklama yaptı.Ker

İran’ın Senendec kentinde bir petrol tankerinin yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

İran’da gece yarısı meydana gelen kazada yaralanan otobüs şoförü Çiyako Kerimi, olayla ilgili açıklama yaptı.Kerimi, otobüsün park halinde olduğunu ve kaza sonucu 17 yolcudan 15’inin öldüğünü söyledi.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Senendec Terminali’ne yakın bir bölgede Dr. Hüseyni Bulvarı’nda yolcu almak üzere park halindeki otobüse petrol tankerinin çarpmasıyla meydana gelen şiddetli patlamada tanker sürücüsü de yaşamını yitirdi.Olayda yaralananlara dair bilgi verilmedi.Patlama ve yangından etraftaki birçok aracın zarar gördüğü de belirtiliyor.

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İran’Da Petrol Tankeri Yolcu Otobüsüne Çarptı
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