12 Temmuz 2018 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Vücutçularımız Portekiz’De Yarışacak
11 Temmuz 2018 Çarşamba Saat 10:55

Vücutçularımız Portekiz’De Yarışacak

14-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak Amatör Olimpia Şampiyonası’nda ülkemizi Yasin Uçan, Temel Torlak ve Ali Şonya temsil edecek. Ülkemizin elit sporcuları Portekiz’de yapılacak Amatör Olimpia Şampiyonası’na katılmak üzere 12 Temmuz Pe

14-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak Amatör Olimpia Şampiyonası’nda ülkemizi Yasin Uçan, Temel Torlak ve Ali Şonya temsil edecek.

Ülkemizin elit sporcuları Portekiz’de yapılacak Amatör Olimpia Şampiyonası’na katılmak üzere 12 Temmuz Perşembe günü adadan ayrılacak. Portekiz’in Lizbon şehrinde 14-15 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Bodybuilding Federasyonu tarafından düzenlenen Amatör Olimpia Şampiyonası’na ülkemizden Yasin Uçan, Temel Torlak ve Ali Şonya katılacak.

İki kategoride yarışacaklar

KKTC Spor Salonları ve Fitness İşletmecileri Derneği adına şampiyonada boy gösterecek olan sporcularımızdan Temel Torlak, vücut geliştirme kategorisinde, Ali Şonya atletik fizik kategorisinde yarışacak. Yasin Uçan ise antrenör olarak şampiyonada görev yapacak.

Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
Vücutçularımız Portekiz’De Yarışacak Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Vücutçularımız Portekiz’De Yarışacak
14-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak Amatör Olimpia Şampiyonası’nda ülkemizi Yasin Uçan, Temel Torlak ve Ali Şonya temsil edecek. Ülkemizin elit sporcuları Portekiz’de yapılacak Amatör Olimpia Şampiyonası’na katılmak üzere 12 Temmuz Pe...
Ydü Baş Antrenörü Azevedo Dünya Şampiyonu
Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo, Moskova’da düzenlenen ACBJJ Dünya Açık Brazilain Şampiyonasında Dünya Şampiyonluğu ünvanını kazandı. Diogo Moraes Azevedo, Master 1 95 + Super Heavy katego...
Küçük Raketlerden Kıyasıya Mücadele
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü işbirliğinde düzenlenen turnuva hafta sonu yapıldı. Gazimağusa Belediye Kortlarında yapılan turnuvada 12 yaş kategorisindeki sporcular mücadele etti. Turnuvaya Türkiye&#...
Yedidalga’Da Yarışacaklar
Aspava Spor Kulübü, Aquatlon yarışı düzenliyor. 15 Temmuz'da Yedidalga'da bulunan Aspava Restoran'da  düzenlenecek olan yarış 3 kategoride gerçekleşecek. Aspava Spor Kulübü, Aquatlon yarışı Küçükler parkuru 300m koşu 20...
Zarlar İskele’De Atıldı
50. İskele Festivali, bir kez daha tavla müdavimlerini bir araya getirmeyi başardı. İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya gmre turnuva İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ilk zarı atmasıyla başladı. İskele Belediye Gazino...
10. İskele Rallisi Yapıldı
10. İskele Rallisi, İskele Festivali çerçevesinde hafta sonu yapıldı İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi rallide şampiyon oldu. İki gün süren yarışın ardından dereceye girenlere kup...
İskele’De Alptürk-Yücener Zirvede
2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın üçüncü yarışı olan İskele Rallisi tamamlandı. 17 aracın start aldığı İskele Rallisi'nde 11 araç finiş gördü. Yoğun izleyici katılımının olduğu 2018 Ralli Şampiyo...
Yeni Boğaziçi’Nde Yine Aday Yok
K-Pet Birinci lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi geçtiğimiz hafta başkan adayının çıkmaması ile ertelenen genel kurulu dün yapıldı. Mehmet Karaşahin başkanlık için çeşitli temasları olduğu ve bu konudaki çalışmalarını tamamlamadığ...
Oklar İskele’De Atıldı
Geleneksel İskele Festivali kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen İskele Okçuluk Yarışması Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. 35 sporcunun katıldığı ve 6 kategoriden oluşan yarışmada dereceye giren sporcular kupan...
3. Başkan Necipoğlu
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Genel Kurulu sonucunda yeni başkan Gökhan Necipoğlu oldu. 2006 yılında kurulan KKTC Fenerbahçeliler Derneği 12. Genel Kurulu sonucunda yeni başkan Gökhan Necipoğlu oldu. Kurucu başkan Ercan İbrahimoğlu'ndan...
Köseoğlu Anıldı
Yeni Boğaziçi forması giyen eski kalecilerden merhum kaleci Ergün Köseoğlu, anısına düzenlenen turnuvada anıldı. Yeni Boğaziçi, Yıldırım, Maraş ve Mağusa Hisar masterlerinin katıldığı dörtlü anı turnuvası Akova Eray Vudalı Stad...
Hakemler, Anı Turnuvasında Ter Döktü
Kıbrıs futbol hakemliğine hizmet eden merhum hakemler anısına halı saha futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan takımlara, vefat eden başkanların isimleri verildi. Zevkli ve çekişmeli geçen maçların sonunda Ali Kani Kanol ve Fadıl...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans