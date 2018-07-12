Vücutçularımız Portekiz’De Yarışacak

14-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak Amatör Olimpia Şampiyonası’nda ülkemizi Yasin Uçan, Temel Torlak ve Ali Şonya temsil edecek.

Ülkemizin elit sporcuları Portekiz’de yapılacak Amatör Olimpia Şampiyonası’na katılmak üzere 12 Temmuz Perşembe günü adadan ayrılacak. Portekiz’in Lizbon şehrinde 14-15 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Bodybuilding Federasyonu tarafından düzenlenen Amatör Olimpia Şampiyonası’na ülkemizden Yasin Uçan, Temel Torlak ve Ali Şonya katılacak.

İki kategoride yarışacaklar

KKTC Spor Salonları ve Fitness İşletmecileri Derneği adına şampiyonada boy gösterecek olan sporcularımızdan Temel Torlak, vücut geliştirme kategorisinde, Ali Şonya atletik fizik kategorisinde yarışacak. Yasin Uçan ise antrenör olarak şampiyonada görev yapacak.