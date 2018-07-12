Küçük Raketlerden Kıyasıya Mücadele

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü işbirliğinde düzenlenen turnuva hafta sonu yapıldı.

Gazimağusa Belediye Kortlarında yapılan turnuvada 12 yaş kategorisindeki sporcular mücadele etti. Turnuvaya Türkiye’den ve yurt içinden yoğun katılım oldu. Turnuva çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmaların ardından kupa töreni ile tamamlandı. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

12 Yaş Kızlar:

1- Nadir Çınarlılı

2- Selin Önal

3- İpar Şenol

12 Yaş Erkekler:

1. Grup

1- Aren Baybars

2- Batur Evre

2. Grup

1- İbrahim Can Arabacı

2- Doruk Dolmacı