Yedidalga’Da Yarışacaklar

Aspava Spor Kulübü, Aquatlon yarışı düzenliyor. 15 Temmuz’da Yedidalga’da bulunan Aspava Restoran’da düzenlenecek olan yarış 3 kategoride gerçekleşecek.

Aspava Spor Kulübü, Aquatlon yarışı Küçükler parkuru 300m koşu 200m yüzme 300m koşu, büyük bayan ve erkekler kategorisi ise 2.5km koşu, 1km yüzme ve 2.5km koşu şeklinde yapılacak. Yarışa katılımın ücretsiz olduğu açıklandı. Saat 07.15 kayıtların açılacağı küçükler yarışının başlama saati 08.00, büyük bayan ve erkeler ise 08.30 star alacak.