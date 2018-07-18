2018 Dünya Kupası’Nın Sahibi Fransa Oldu

2018 Dünya Kupası’nın finali nefes kesti. Kısır sonuçlarla dikkat çeken final maçlarının aksine, 6 golün atıldığı karşılaşmada 4 gol Fransa’dan geldi.

Maçta gol perdesi 18. dakikada Mario Mandzukic’in kendi kalesine attığı golle açıldı. Griezmann’ın kullandığı serbest vuruşta kafayla topu kendi ağlarına gönderen Manduzkic, Dünya Kupası finallerinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu oldu.

Maçın genelinde üstün olan Hırvatistan’ın bu gole cevabı gecikmedi. 28. dakikada Beşiktaşlı Vida’nın asistinde, ceza sahası içinden çok düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.

Maçın 38. dakikasında yine tarihe geçen bir an yaşandı. Griezmann’ın kullandığı korner sonrasında, ceza sahası içinde topa elle dokunan Perisic penaltıya sebep oldu. Maçın hakemi ilk önce kararını aut olarak verse de, daha sonra VAR yardımıyla kararı penaltı olarak değiştirdi. Griezmann, penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı bu golle 2-1 Fransa’nın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısına da Hırvatlar hızlı başlarken goller Fransızlardan geldi. 59. dakikada Pogba’nın, 65. dakikada Mbappe’nin şık golleriyle Fransızlar durumu 4-1’e getirdi.

Mbappe’nin golünden 4 dakika sonra Mandzukic, Fransız kaleci Lloris’in büyük hatasını affetmedi ve farkı 2’ye indirdi.

Maçın geri kalanında başka gol sesi çıkmazken, Fransa Hırvatistan’ı 4-2 ile geçerek 98 Dünya Kupası’ndan sonra 2. kez kupaya uzanan taraf oldu.