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Erdoğan: 15 Temmuz Tüm Darbecilere Verilen En Güzel Cevaptır
16 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 10:17

Erdoğan: 15 Temmuz Tüm Darbecilere Verilen En Güzel Cevaptır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un, yalnızca FETÖ'cülere değil, aynı zamanda tüm darbecilere, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere verilen en net cevap olduğunu belirtti. E

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’un, yalnızca FETÖ’cülere değil, aynı zamanda tüm darbecilere, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere verilen en net cevap olduğunu belirtti.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hürriyet Gazetesi’nin güne özel çıkardığı “15 Temmuz Destanı” gazetesi için kaleme aldığı yazıda, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Zaferi’nin ikinci yılının ülkenin dört bir yanında milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak edildiğini bildirdi.

Yazısında, kahramanlık ve mücadeleleriyle bir kez daha tarih yazan şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, vatanın bekası ve milletin bağımsızlığı uğruna o gece darbecilere meydan okuyan gazilere şükranlarını iletti.

Başkan Erdoğan, darbecilerin, sokağa çıkmayacağını, silah görünce sineceğini, pusacağını, hatta çil yavrusu gibi dağılacağını varsaydığı bu milletin, o gece genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle tüm ülke çapında büyük bir direnişe imza attığını, sokakları, köprüleri, havaalanlarını ve kışla önlerini tutarak darbecilere meydanları dar ettiğini belirtti.

Erdoğan, 27 Mayıs darbesi sonrasında başbakan ve bakanlarının, 12 Eylül sonrasında evlatlarının uyduruk bahanelerle darağacına gönderilmesini çaresizce, içi kan ağlayarak izleyen bu milletin, 15 Temmuz gecesi iradesinin cuntacılar tarafından tekrar gasp edilmesine izin vermediğini vurguladı.

FETÖ’cü hainlere direnen, kendisine doğrultulan silahlara aldırmayan aziz milletin 15 Temmuz gecesinde sergilediği cesaretle tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafer elde ettiğini belirten Erdoğan, “Türkiye, 15 Temmuz direnişiyle sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda tüm dünyada demokrasinin şeref ve haysiyetini de kurtardı.” değerlendirmesinde bulundu.

Şehit yakınlarının ağzından dökülen “Evlatsız olunur, vatansız olunmaz.” cümlesinin, milletin metanetinin yanı sıra fedakarlığının da sembolü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

“FETÖ’nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canı pahasına mücadele ederek iradesine sahip çıkmış, vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir. Bu millet, FETÖ aracılığıyla Türkiye’nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Türk halkı, tıpkı Çanakkale’de ve İstiklal Harbi’nde olduğu gibi birilerinin mandası olmayı reddetmiştir. 15 Temmuz, sadece FETÖ’cülere değil, aynı zamanda tüm darbecilere, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere verilen en net cevaptır.

Rabb’imiz, Kur’an-ı Kerim’de, şer görünen kimi şeylerde bizim için hayır olabileceğine işaret ediyor. Bu ilahi hakikate, bu topraklarda bin yıla sari geçmişimizde yaşadığımız pek çok olayda da defalarca şahitlik ettik. Kısa vadede milletimizin zararına gibi görünen pek çok hadisenin, ilerleyen dönemlerde hayırlara vesile olduğunu gördük. Kimi yenilgilerin, daha sonra gelecek destansı zaferlerin müjdecisi olduğunu bizzat yaşayarak tecrübe ettik.”

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz’un da sonuçları itibarıyla ülke, millet ve gelecek için hayırlara vesile olduğuna işaret ederek, darbecilerin, milletin direnişi karşısında ilk kez bozguna uğradığı bu zaferin, ülkede yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirtti.

Milli iradeyi rehin almayı hedefleyen meşum girişimin, Türk demokrasisinin önünün açılmasına, daha da güçlenmesine de vesile olduğuna işaret eden Erdoğan, “29 gün süren demokrasi nöbetleriyle ülke sathında devam eden, 7 Ağustos’ta Yenikapı Meydanı’nda ete kemiğe bürünen o diriliş sürecinin sonunda, 16 Nisan Halkoylaması ve 24 Haziran seçimleriyle Türkiye’yi yeni bir yönetim sistemine kavuşturduk.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, 15 Temmuz benzeri vesayet girişimlerinin artık tamamen tarihe gömülmesinin de tescili olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Allah’ın izniyle hiçbir gayrimeşru güç, milletin iradesine el uzatmaya bir daha cesaret edemeyecektir. Türkiye, yeni yönetim sistemi sayesinde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma yolculuğuna artık daha süratli bir şekilde devam edecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün ikinci sene-i devriyesinde devlet olarak şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatanı yüceltmeye bir kez daha söz veriyoruz. Bu vesileyle o gece tüm dünyaya yiğitlik ve kahramanlık dersi veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyoruz.”

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