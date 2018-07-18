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16 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 10:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler İçin Kur’An-I Kerim Okudu
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii'nde, 15 Temmuz şehitleri için Hatm-i Şerif Merasimi düzenlendi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kur'an-ı Kerim okudu. (TAK)
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet Camii’nde, 15 Temmuz şehitleri için Hatm-i Şerif Merasimi düzenlendi.
Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kur’an-ı Kerim okudu.
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