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Türkiye’De Yeni Dönem
16 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 10:17

Türkiye’De Yeni Dönem

Türkiye’de 24 Haziran Seçimlerinin ardından başlayan yeni dönemde yapılan düzenlemeler devam ediyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) yapısı yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yay

Türkiye’de 24 Haziran Seçimlerinin ardından başlayan yeni dönemde yapılan düzenlemeler devam ediyor.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura’nın yapısı yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluştu.

Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılıp başkanlık edecek. Cumhurbaşkanının katılmadığında durumlarda toplantıya görevlendireceği yardımcısı başkanlık yapacak.

YAŞ’ın görevleri, “Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususları ve Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek, Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak.” olarak belirlendi.

YAŞ, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şura’yı toplayabilecek.

Şura, bütün üyelerin katılması ile toplanacak. Ancak özürü olanlar “toplantıya katılamayacaklarını” toplantı gününden önce Şura sekreteryasına bildirecek.

Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınacak. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılacak. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılacak.

YAŞ kararları, Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül edecek.

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