Türkiye Bugün 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anacak

Bugün 15 Temmuz… Türkiye’deki darbe girişiminin 2’inci yıldönümü…

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 248 vatandaşı için bugün yas tutacak.

7’den 70’e herkes, şehit ve gazileri, saldırı yapılan tüm noktalarda ve meydanlarda anacak…

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Başkent Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Erdoğan Ankara’daki programına şehit kabirlerini ziyaret ederek başlayacak. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek

Erdoğan, Ankara’daki programını tamamladıktan sonra İstanbul’a geçecek ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak. Erdoğan, burada halka da hitap edecek.

Etkinlikler kapsamında “15 Temmuz Şehitler Müzesi”nin kısmi açılışı da gerçekleştirilecek.

Erdoğan’ın katılacağı programların dışında darbeciler tarafından saldırı düzenlenen tüm noktalarda da anma yapılacak.

Türkiye’deki anma törenleri tüm camilerde şehitler için dualar okunmasıyla son bulacak.