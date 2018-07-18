Helsinki’De Trump-Putin Zirvesi Protesto Ediliyor

ABD ve Rusya liderlerinin Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bir araya geleceği özel zirve protesto ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bir araya gelecek.

Özel zirvede ABD-Rusya ilişkileri, ABD seçimlerine müdahale iddiaları, Suriye savaşı, nükleer silahsızlanma, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri faaliyetleri, Kırım’ın ilhakı ve Kuzey Kore konuları ele alınacak.

Trump-Putin zirvesi başkent Helsinki’de protesto edildi. Göstericiler, “Mülteciler hoş geldiniz, Trump sen değil”, “Terörist Putin” yazılı pankartlar taşıdı.

Protestoyu organize edenlerden Tiina Saukko, gündemi geniş tutmak istediklerini ve gelmek isteyen herkesi protestoya davet ettiklerini söyledi, “Irkçılığa engel olacak bir şey olacağını biliyorum. Uluslararası Af Örgütü ve çok sayıda örgüt var. Söyleyecek bir şeyleri olan herkes yürüyüş yapmalı” dedi.

Gösterilere katılan ABD’li Robert Fitzsimmons, ABD’li ve Rus bir lider buluştuğunda genelde “orta yol” haberlerinin ortaya çıktığını anlattı ve şöyle konuştu:

“Bu sefer kutuplaşma yaşanacak. Bunu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluşmada da gördük. Yine de insanların bir araya gelmeleri, sorunları tartışmaları ve savaş halinde olmamaları güzel bir şey.”