Başbakan Erhürman, Yüzücülerimizi Kutladı

Türkiye’de yapılan yüzme milli takım seçme yarışmalarında başarı elde eden iki yüzücümüz Doğukan ve Emre’ye Başbakan Tufan Erhrman’dan tebrik geldi.

Tufan Erhürman yayınladığı bildiride “Genç yüzücülerimiz Doğukan Ulaç ve Emre Ersoy Türkiye’de yapılan milli takım seçmelerinde art arda KKTC rekorlarını kırdılar. Doğukan’ı, Emre’yi, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutlar, başarılarının devamını dilerim” dedi.