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Erhürman’Dan, Yiğitcan’A Tebrik Mesajı
16 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 10:18

Erhürman’Dan, Yiğitcan’A Tebrik Mesajı

Başbakan Tufan Erhürman Yiğitcan Hekimoğlu’nun önceki gün kırdığı rekoru tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Erhürman Başbakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yiğitcan Erzurum'da piste çıktı ve

Başbakan Tufan Erhürman Yiğitcan Hekimoğlu’nun önceki gün kırdığı rekoru tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Erhürman Başbakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yiğitcan Erzurum’da piste çıktı ve sevgili Reşat Oğuz’un yirmi yıldır kırılamayan KKTC 100 metre rekorunu kırdı. 10.34’lük derece aynı zamanda Yiğitcan’ın Avrupa barajını geçtiğini gösteriyor. Hedeflerine bir bir ulaşan Yiğitcan’ı ve antrenörünü yürekten kutlar başarılarının devamını dilerim” dedi.

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