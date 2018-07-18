Y.boğaziçi’Nde Karaşahin Dönemi

Bu sezon Birinci Ligde mücadele edecek olan Yeni Boğaziçi’nde dün gerçekleştirilen genel kurulda Mehmet Karaşahin başkan seçildi. Karaşahin’e yeni belediye başkanı Mustafa Zurnacılar’da tam destek verdi

Kulüp lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa tek aday olan Mehmet Karaşahin üyelerin onayını alarak kulübün yeni başkanı oldu.

Karaşahin başkan seçildikten sonra kısa bir konuşma yaparak köylülerin desteği ile kulübü saygın bir yere getirip aynı zamanda da güzel işler imza atmak istediklerini söyledi.

Karaşahin yeni yönetimi kurulunu bu hafta oluşturacağını ve açıklayacağını söyledi.