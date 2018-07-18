Saytev, Türkiye 3.liginde

Ülkemizde yeni kurulan Saytev masa tenisi bayan takımı, Kastamonu’da 10-15 Temmuz tarihleri arasında yapılan Terfi Müsabakalarında başarılı olarak beşinci oldu ve Türkiye 3.Liginde oynamaya hak kazandı.

Menteş Baytaroğlu antrenörlüğünde mücadele eden bayan takımımız Yağmur Aktunç, Sude Köknel, Selim Sedat ve Şerif Kuyucu’dan oluşurken, erkek takımı Menteş Baytaroğlu, Zekai Soyatlı ve Hasan Bekiroğulları’ndan oluşuyor.

Saytev bayan takımı 16 takım arasında yaptığı toplam altı maç sonunda terfi liginde Türkiye beşincisi oldu. Üçüncü lige ilk beşe giren takımlar alınacağı için Saytev de Türkiye Liglerine 3.Ligden başlamaya hak kazandı.