Çocuklar Söyledi, Büyükler Alkışladı

Lefkoşa Belediye Orkestrası farklı alanlarda oluşturduğu korolarla ülkemiz müziğine değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda kurulan Çocuk Korosu, yeni bir sezonu daha geride bırakıyor. Çocuk Korosu 2017-2018 sezonunun kapanış konseri ile büyüklerinin karşısına çıkarken, performansları ile hem alkış aldı, hem de ülke müziğinin geleceği adına büyük umut verdi.

Hare Yakula’nın şefliğinde, Müge Görgül’ün yardımcı şefliğinde sahne alan Çocuk Korosu’na piyanoda Ercüment Şeker katkı koydu.

Çocukların etkileyici performansını LTB Başkanı Mehmet Harmancı da takip etti. Şarkılara alkış ve tempo tutarak eşlik eden Başkan Harmancı, daha sonra bir konuşma gerçekleştirdi ve koroyla anı fotoğrafı çektirdi.

Başkan Harmancı konuşmasında 4 yıldır birliktelik içinde bulunduklarını ifade ederek, heyecan duyduğu bir konseri daha dinlemekten mutluluk duyduğunu belirtti. Başarının bir ekip işi olduğunu, koronun da bir aile ortamı içinde çok iyi işler başaran bir ekibe dönüştüğünü belirten Başkan Harmancı, kendilerine düşen görevin de bu ekibin önünü açmak ve kurumsal hale gelmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Koro Şefi Hare Yakula ise 2014 yılında kurulan koronun bugünlere geldiğini ifade ederken, yurt içinde ve yurt dışında birçok konsere imza atarak, birçok yerde temsiliyette bulunduklarını aktardı. Varlığımızı ve kültürümüzü tanıtmanın önemine işaret eden Yakula, çocuklar ve aileleri ile birlikte mükemmel bir ekip oluşturduklarının altını çizdi.