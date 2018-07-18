18 Temmuz 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çocuklar Söyledi, Büyükler Alkışladı
16 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 10:18

Çocuklar Söyledi, Büyükler Alkışladı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) farklı alanlarda oluşturduğu korolarla ülkemiz müziğine değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda kurulan Çocuk Korosu, yeni bir sezonu daha geride bırakıyor. Çocuk Korosu 2017-2018 sezonunun kapanış konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası farklı alanlarda oluşturduğu korolarla ülkemiz müziğine değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda kurulan Çocuk Korosu, yeni bir sezonu daha geride bırakıyor. Çocuk Korosu 2017-2018 sezonunun kapanış konseri ile büyüklerinin karşısına çıkarken, performansları ile hem alkış aldı, hem de ülke müziğinin geleceği adına büyük umut verdi.

Hare Yakula’nın şefliğinde, Müge Görgül’ün yardımcı şefliğinde sahne alan Çocuk Korosu’na piyanoda Ercüment Şeker katkı koydu.
Çocukların etkileyici performansını LTB Başkanı Mehmet Harmancı da takip etti. Şarkılara alkış ve tempo tutarak eşlik eden Başkan Harmancı, daha sonra bir konuşma gerçekleştirdi ve koroyla anı fotoğrafı çektirdi.

Başkan Harmancı konuşmasında 4 yıldır birliktelik içinde bulunduklarını ifade ederek, heyecan duyduğu bir konseri daha dinlemekten mutluluk duyduğunu belirtti. Başarının bir ekip işi olduğunu, koronun da bir aile ortamı içinde çok iyi işler başaran bir ekibe dönüştüğünü belirten Başkan Harmancı, kendilerine düşen görevin de bu ekibin önünü açmak ve kurumsal hale gelmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Koro Şefi Hare Yakula ise 2014 yılında kurulan koronun bugünlere geldiğini ifade ederken, yurt içinde ve yurt dışında birçok konsere imza atarak, birçok yerde temsiliyette bulunduklarını aktardı. Varlığımızı ve kültürümüzü tanıtmanın önemine işaret eden Yakula, çocuklar ve aileleri ile birlikte mükemmel bir ekip oluşturduklarının altını çizdi.

Bu haber toplam 142 defa okunmuştur
Çocuklar Söyledi, Büyükler Alkışladı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Çocuklar Söyledi, Büyükler Alkışladı
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) farklı alanlarda oluşturduğu korolarla ülkemiz müziğine değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda kurulan Çocuk Korosu, yeni bir sezonu daha geride bırakıyor. Çocuk Korosu 2017-2018 sezonunun kapanış konseri ...
Daü 3.kktc Uluslararası Korolar Festivali Başladı
3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Korolar Festivali Doğu Akdeniz Üniversitesi organizasyonu ile dün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, açı...
Hasder’in 41. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerle Kutlanıyor
Halk Sanatları Vakfı’nın (HASDER) kuruluşunun 41. Yılı dolayısıyla bugün etkinlikler düzenlenecek. HASDER tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki etkinlikler bu akşam saat 20.00’de ...
İskele’De Horon Ziyafeti
50. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde yer alan ve her yıl merakla beklenen Karadenizliler Gecesi dün akşam yapıldı. 26’ncısı bu yıl gerçekleşen ve Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer alan gecede Karadeniz’in sevilen sanatçısı...
Ltb-Emaa Kurs Kayıtları İçin Son Tarih 6 Temmuz
Lefkoşa Türk Belediyesi ile Akdeniz Avrupa sanat Derneği (EMAA) işbirliğinde yıllardan beridir büyük bir uyum içerisinde gerçekleştirilen sanat kursları, farklı kategorilerde yaz dönemine giriş yaptı. LTB basın bürosundan yapılan açık...
Caz Atölye Çalışması Ve Caz Konseri 6 Temmuz’Da
Avrupa Komisyonu’nun desteği ile AB Bilgi Merkezi tarafından caz atölye çalışması ve caz konseri düzenleniyor. AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, caz atölye çalışması, 6 Temmuz Cuma günü 14.00-19.30 saatleri arasında Ledra Ar...
Güzelyurt ‘ta Çocuk Şenliği Düzenlendi
41. Güzelyurt Portakal Festivali etkinliklerle devam ediyor. Festivalde konserler yanında sportif ve kültürel etkinlikler de yer alıyor. Festival kapsamında bugün Çocuk Şenliği düzenlendi. Festival Parkında saat 18.00’de başlayan programda,...
İskele Festivali’Nde Larnakalılar Gecesi Düzenlendi
İskele Festivali’nde dün Larnakalılar Gecesi düzenlendi.İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılanlara nohutlu pilav ile acuva ikramı yapıldı. Siyah beyaz fotoğrafların da sergilendiği gece İskele Belediyesi ve...
Ulutuğ Anıldı
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları kurucusu sanatçı Üner Ulutuğ 40’ncı ölüm yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı… Ailesi, sevenleri ve birçok sanatçının katıldığı törende ko...
Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde Mezarı Başında Anılacak
“İlk Sahne”ve “Devlet Tiyatroları”nın kurucusu Üner Ulutuğ, ölümünün 40. Yıldönümünde mezarı başında anılıyor. Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada, anma töreninin bugün saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’nda y...
İskele Festivali Başladı
50’nci Geleneksel İskele Festivali düzenlenen törenle başladı. Festival, kortejin İskele Ecevit Meydanına gelmesiyle başladı, ardından törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Dostluk v...
41. Güzelyurt Portakal Fesitvali Başladı
41’inci Güzelyurt Portakal Festivali dün akşam başladı. Festival kent merkezinden kortejle başladı. Ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 41 yıllık bir gelenek olan Portakal Fest...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans