Dr. Fazıl Küçük’Ün Anıttepe’Deki Mezarında Tören Düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayram’ının 44. yılı dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının özgülük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrinin bulunduğu Hamitköy Anıttepe’deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a vekalet eden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve muharip dernek temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Aziz Doktor Küçük,

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44. yılında, her zaman arasında olduğumuz halkınız, sizi bir kez daha saygıyla rahmetle yad etmektedir.

Halkımızın bu duygularına tercüman olarak, böylesi bir günde yine huzurundayız. Bugünlere ulaşmamızda fedakar önderliğinizin büyük bir rolü olmuştur.

Enosis emellerinin gerçeğe dönüşmemesinin en büyük nedenlerinden biri, sizin liderliğinizde yürütülen mücadele olmuştur. Bu değerli toplumsal hizmetiniz hiç bir zaman unutulmayacaktır.

Bu düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun”