Oktay’In Ziyaret Programı Açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti’ni 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde temsil edecek Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu gece yarısı KKTC’ye geliyor.

Enformasyon Dairesi’nin açıklamasına göre, saat 24.00’te Ercan Havalimanı’na varacak olan Fuat Oktay, ilk olarak yarın sabah 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek törene katılacak.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, saat 09.30’da Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek geçit töreninin ardından saat 12.00’de Başbakan Tufan Erhürman’ın vereceği öğle yemeğine katılacak.

Oktay, saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 15.45’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edilecek. Saat 16.15’te ise Başbakan Tufan Erhürman ile görüşecek.

Oktay, ziyaretini saat 20.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın vereceği resepsiyona katılarak tamamlayacak ve Türkiye’ye dönmek üzere Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.