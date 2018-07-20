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Başbakan Erhürman, Mesaj Yayımladı
20 Temmuz 2018 Cuma Saat 08:46

Başbakan Erhürman, Mesaj Yayımladı

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümünün önündeki engellerin başında, Kıbrıs Rum halkını yönetenlerin adayı Kıbrıslı Türklerle birlikte yönetmek ve adanın olanaklarını Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istememeleri ve

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümünün önündeki engellerin başında, Kıbrıs Rum halkını yönetenlerin adayı Kıbrıslı Türklerle birlikte yönetmek ve adanın olanaklarını Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istememeleri ve statüko korunarak geçecek zamanın kendi lehlerine olduğu düşüncesini taşımalarının geldiğini belirtti.

Erhürman, oysa statüko korunarak geçen zamanın yalnızca Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da kaybettirdiğine dikkat çekerek bir an önce bunun bilincine varılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 15 Temmuz faşist Yunan darbesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin Garanti Antlaşması’ndan kaynaklanan yetkilerini kullanarak gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu kaydetti.

Bu tarihten sonra toplumlararası görüşmelerin zemininin netleştiğini ve Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorununun bu zeminde, kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırılması için her dönemde üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Erhürman, bununla birlikte Kıbrıs Türk halkının samimi ve yoğun çabalarına rağmen Kıbrıs sorununun bugüne kadar çözülemediğini, bunun bedeli de halkın omuzlarına yüklenmeye çalışıldığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını en zor koşullarda dahi koruyup sürdürdüğünü ifade eden Başbakan Erhürman, “Bundan böyle de her koşulda koruyup sürdürmeye devam edecektir. Bu çerçevede halkımız, bir yandan adil ve kalıcı bir çözüm talebini ve bu yöndeki uğraşını kararlılıkla sürdürürken, diğer yandan da varoluş mücadelesinin son derece önemli unsurları olan sosyal ve ekonomik kalkınma ve uluslararası alanda var olma konularında yılmadan çalışmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erhürman, Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı bir biçimde çözümü hedefine ulaşılmasının önündeki engellerin başında, Kıbrıs Rum halkını yönetenlerin adayı Kıbrıslı Türklerle birlikte yönetmek ve adanın olanaklarını Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istememeleri ve statüko korunarak geçecek zamanın kendi lehlerine olduğu düşüncesini taşımalarının geldiğini belirtti.

“Oysa statüko korunarak geçen zaman yalnızca Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da kaybettirmektedir ve bir an önce bunun bilincine varılması gerekir. Kıbrıs Türk halkı bu adadaki iki eşit kurucu unsurdan biridir ve varoluş mücadelesi bu zeminde devam edecektir” diyen Erhürman, halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı, şehitlere Tanrı’dan rahmet, gazilere sağlıklı yarınlar diledi.

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