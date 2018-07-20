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Türkiye’De Ohal Sonrası İçin Yeni Düzenleme.
20 Temmuz 2018 Cuma Saat 08:46

Türkiye’De Ohal Sonrası İçin Yeni Düzenleme.

Türkiye’de 18 Temmuz'da sona erecek olan, OHAL sonrası için 27 maddeden oluşan yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte OHAL uygulaması yerine geçecek düzenlemeler bulunuyor. AK Parti'nin kanun t

Türkiye’de 18 Temmuz’da sona erecek olan, OHAL sonrası için 27 maddeden oluşan yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
Teklifte OHAL uygulaması yerine geçecek düzenlemeler bulunuyor.

AK Parti’nin kanun teklifine göre valilerle ilgili düzenleme de var.
Valiler, kamu düzenini veya güveliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilşerin dolaşmalarını toplanmalarını araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilecek.
Valiler, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Tehlikenin veya suç işlemenin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da birim amirinin yazılı emri üzerine kişilerin üstü araçları özel kağıtları veya eşyası aranabilecek.

Gözaltı süresi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren 48 saati toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçemez deniliyor.

NTV/..

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