- Gençler Spor Festivali’Nde Buluşuyor
- Dr. Fazıl Küçük’Ün Anıttepe’Deki Mezarında Tören Düzenlendi
- Oktay, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamalarına Katılacak
- Başbakan Erhürman, Mesaj Yayımladı
- Hollanda Dışişleri Bakanı’Ndan “Irkçı” Açıklamalar
- Bm’Den Irak Hükümetine ‘Barışçıl Gösterilere Saygı’ Çağrısı
- Oktay’In Ziyaret Programı Açıklandı
- “Biz Her Zaman Halklar Arasında Barış İçinde, Dostane İlişkilerin Savunucusu Olduk”
- Türkiye’De İki Yıldır Uygulanan Olağanüstü Hal Sona Erdi
- Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Bugün Başlıyor
- Turan: Kıbrıs Konusundaki Kazanımlar Her Gün Biraz Daha Artıyor
- Tbmm Başkanı Yıldırım’Dan 20 Temmuz Mesajı…
- Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Mesaj Yayımladı
- Boğaz Şehitliği Ve Tmt Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
- Yunanistan’Dan Avrupa’Ya “Yabancı Düşmanlığı” Uyarısı
- Rusya Dünya Kupası’Ndan 13,7 Milyar Dolar Kazandı
- Denktaş’In 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı
- Türkiye’De Ohal Sonrası İçin Yeni Düzenleme.
- Twitter’Dan Büyük Temizlik
- Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Yarın Başlıyor
- Kerkük’Te 4 Ses Bombası Patladı
- İsrail’De Tartışmalı “Yahudi Ulus Devleti” Tasarısı Kabul Edildi
- İstanbul’Da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Buluşması Yapıldı
- Sıcak Okçuları Engellemedi
- Çocuklar Söyledi, Büyükler Alkışladı
- Tuzla Kavşağında Kaza..yaralılar Var!
- Özersay:barış Gücü Bugün 44. Yıldönümü Olan Faşist Yunan Darbesini Değil Engellemek,sadece Seyretti
- Saytev, Türkiye 3.liginde
- Hükümet’Ten Basın Toplantısı
- Baybars: Cezaevine Müdahale Ettiğim Doğrudur
- Erdoğan: 15 Temmuz Tüm Darbecilere Verilen En Güzel Cevaptır
- Geceyi Yücebaş, Aydınlattı
- Erhürman Ve Tüm Kabine Üyelerinin Katılımıyla Bugün Basın Toplantısı Düzenlenecek
- Sel Tehlikesi Nedeniyle 100 Bin Kişi Tahliye Edildi
- 2018 Dünya Kupası’Nın Sahibi Fransa Oldu
- Abd’De Facebook’A Soruşturma Açıldı
- Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Yarın Başlıyor
- Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Bugün Başlıyor
- Gençler Spor Festivali’Nde Buluşuyor
- Hollanda Dışişleri Bakanı’Ndan “Irkçı” Açıklamalar
- Kerkük’Te 4 Ses Bombası Patladı
- Bm’Den Irak Hükümetine ‘Barışçıl Gösterilere Saygı’ Çağrısı
- Rusya Dünya Kupası’Ndan 13,7 Milyar Dolar Kazandı
- Twitter’Dan Büyük Temizlik
- İsrail’De Tartışmalı “Yahudi Ulus Devleti” Tasarısı Kabul Edildi
- Yunanistan’Dan Avrupa’Ya “Yabancı Düşmanlığı” Uyarısı
- İstanbul’Da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Buluşması Yapıldı
- Türkiye’De Ohal Sonrası İçin Yeni Düzenleme.
- Türkiye’De İki Yıldır Uygulanan Olağanüstü Hal Sona Erdi
- Oktay, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamalarına Katılacak
- Turan: Kıbrıs Konusundaki Kazanımlar Her Gün Biraz Daha Artıyor
- Denktaş’In 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı
- Tbmm Başkanı Yıldırım’Dan 20 Temmuz Mesajı…
- Başbakan Erhürman, Mesaj Yayımladı
- Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Mesaj Yayımladı
- Oktay’In Ziyaret Programı Açıklandı
Yunanistan’Dan Avrupa’Ya “Yabancı Düşmanlığı” Uyarısı
Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, Avrupa’da sadece aşırılıkçı hareketlerde değil, merkeze yakın siyasi partilerde de yabancı düşmanı akımların güç kazandığı uyarısında bulundu.
Vitsas, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde ve Avrupa’da sığınmacıların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sığınmacı ve göçmen konularının Avrupa gündemini yeniden meşgul ettiğine dikkati çeken Vitsas, “Ancak bu yeni bir sığınmacı akınından kaynaklanmıyor. Avrupa genelinde göçmen akışı artışı yok. Hatta bunun aksi geçerli. 2018 ile 2015 arasında yüzde 96 oranında bir azalma var.” değerlendirmesinde bulundu.
Vitsas, Avrupa’da yabancı düşmanı hareketlerin yükseldiğine işaret ederek, bu hareketlerin sığınmacı ve göçmen karşıtı politikalara yatırım yaparak seçimlerde güç kazandığını söyledi.
Bu durumun merkez ya da muhafazakâr denilebilecek siyasi partileri de etkilediğini savunan Vitsas, şöyle devam etti:
“Merkez partiler seçim sonuçlarına bakarak bu tür bir politika uygularlarsa oy oranlarını arttıracakları sonucuna varıyor. Demokrasiye, değerlere, yaşam biçimlerine karşı bir muhalefet varsa yapacağınız en kötü şey karşınızdakinin politikalarını uygulamaktır. Bunun yerine kendi yolunuzda ve politikalarınızda ilerlemeli ve ortak değerlerden, demokrasiden, insan haklarına saygıdan oluşan Avrupa müktesebatında ısrarcı olmalısınız.”
Vitsas ayrıca, Türkiye-AB göçmen mutabakatı kapsamında Yunan adalarında tutulan sığınmacılardan 6 binden fazlasının adalardaki kamplarda kapasite sorunu olması nedeniyle ana karaya taşındığı bilgisini paylaşarak, üç yeni sığınmacı kampı açılacağını belirtti.
- Denktaş’In 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı
- Özersay:barış Gücü Bugün 44. Yıldönümü Olan Faşist Yunan Darbesini Değil Engellemek,sadece Seyretti...
- Sağlık Turizmi Konseyi, Basın Günü’Nü Kutladı
- Erdoğan Kktc’Den Ayrıldı
- Erdoğan:kktc’Nin Azınlık Durumuna Düşmesine Asla İzin Vermeyeceğiz
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Elektriğe Yüzde 30’a Varan Zam Yapıldı
- Türkiye’De Yeni Yönetim Sistemine Geçildi
- » Abdulvahap Önal Ölü Bulundu
- » Çorlu’daki Tren Kazasında 24 Kişi Hayatını Kaybetti
- » Hasder’in 41. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerle Kutlanıyor
- » Tc Dış İşleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri Birimi Kktc İle İlişkileri Yürütecek
- » Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan “yüzyılın Anlaşması” Açıklaması
- » Erdoğan:kktc’Nin Azınlık Durumuna Düşmesine Asla İzin Vermeyeceğiz
- » Arjantin’De 200 Milyon Yıllık Dev Dinazor Fosili Bulundu
- » Trump: Çin Kuzey Kore’ye Müzakereleri Bitirmesi İçin Baskı Yapıyor
- » Yunanistan Rus Diplomatları Sınır Dışı Etti
- » Yeni Boğaziçi’Nde Yine Aday Yok
- » “tren Kazası Hepimizi Derinden Üzmüştür”
- » Erdoğan-Aliyev Ortak Basın Toplantısı
- » Daü İtalya’Da 5.oldu
- » 3. Başkan Necipoğlu
- » Japonya’Da Sel Ve Toprak Kayması:60’In Üzerinde Ölü
- » Erdoğan Bugün Yemin Edecek
- » Elektriğe Yüzde 30’a Varan Zam Yapıldı
- » Daü 3.kktc Uluslararası Korolar Festivali Başladı
- » Akaryakıta Zam!
- » Özersay:barış Gücü Bugün 44. Yıldönümü Olan Faşist Yunan Darbesini Değil Engellemek,sadece Seyretti
- » Tc Cumhurbaşkanlığı Ofisleri Kuruldu
- » Başbakanlık Üniversitelerle Birlikte “Fırsat Eşitliği Projesi” Başlattı
- » Tc Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Görkemli Tören
- » Erdoğan Kktc’Ye Geliyor
- » Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Ankara’Ya Gidiyor
- » Tdp Ve Ykp’Den Yerel Yönetimler Gündemli Ziyaretler
- » Akıncı, Erdoğan’ın Yemin Törenine Katılıyor
- » Yeni Atanan Kabine Resmi Gazete’de
- » Tunus’Ta Terör Saldırısı: 9 Ölü
- » Tsk’nın Yeni Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler !
- » İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson İstifa Etti
- » Türkiye Kayıp Çocuklarına Ağlıyor!
- » Tayland’Da, Mağarada Mahsur Kalan Çocukların Tümü Kurtarıldı
- » Bugün 11 Temmuz Basın Günü
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Tc Cumhurbaşkanı Eroğan Yarın Tbmm’De Yemin Edecek
- » Gençler Spor Festivali’Nde Buluşuyor
- » Dr. Fazıl Küçük’Ün Anıttepe’Deki Mezarında Tören Düzenlendi
- » Oktay, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamalarına Katılacak
- » Başbakan Erhürman, Mesaj Yayımladı
- » Hollanda Dışişleri Bakanı’Ndan “Irkçı” Açıklamalar
- » Bm’Den Irak Hükümetine ‘Barışçıl Gösterilere Saygı’ Çağrısı
- » Oktay’In Ziyaret Programı Açıklandı
- » “Biz Her Zaman Halklar Arasında Barış İçinde, Dostane İlişkilerin Savunucusu Olduk”
- » Türkiye’De İki Yıldır Uygulanan Olağanüstü Hal Sona Erdi
- » Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Bugün Başlıyor
- » Turan: Kıbrıs Konusundaki Kazanımlar Her Gün Biraz Daha Artıyor
- » Tbmm Başkanı Yıldırım’Dan 20 Temmuz Mesajı…
- » Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Mesaj Yayımladı
- » Boğaz Şehitliği Ve Tmt Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
- » Yunanistan’Dan Avrupa’Ya “Yabancı Düşmanlığı” Uyarısı
- » Rusya Dünya Kupası’Ndan 13,7 Milyar Dolar Kazandı
- » Denktaş’In 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı
- » Türkiye’De Ohal Sonrası İçin Yeni Düzenleme.
- » Twitter’Dan Büyük Temizlik
- » Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Yarın Başlıyor
- » Kerkük’Te 4 Ses Bombası Patladı
- » İsrail’De Tartışmalı “Yahudi Ulus Devleti” Tasarısı Kabul Edildi
- » İstanbul’Da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Buluşması Yapıldı
- » Sıcak Okçuları Engellemedi
- » Çocuklar Söyledi, Büyükler Alkışladı
- » Tuzla Kavşağında Kaza..yaralılar Var!
- » Özersay:barış Gücü Bugün 44. Yıldönümü Olan Faşist Yunan Darbesini Değil Engellemek,sadece Seyretti
- » Saytev, Türkiye 3.liginde
- » Hükümet’Ten Basın Toplantısı
- » Baybars: Cezaevine Müdahale Ettiğim Doğrudur
- » Erdoğan: 15 Temmuz Tüm Darbecilere Verilen En Güzel Cevaptır
- » Geceyi Yücebaş, Aydınlattı
- » Erhürman Ve Tüm Kabine Üyelerinin Katılımıyla Bugün Basın Toplantısı Düzenlenecek
- » Sel Tehlikesi Nedeniyle 100 Bin Kişi Tahliye Edildi
- » 2018 Dünya Kupası’Nın Sahibi Fransa Oldu
- » Abd’De Facebook’A Soruşturma Açıldı
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans