Başbakan Erhürman Sporcuları Tebrik Etti

Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından Otuzuncu Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda genel klasmanda birincilik kazanan Doğukan Ulaç’ı kutladı.

Erhürman paylaşımında;

” Otuzuncu Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda genel klasmanda birinciliği yüzücümüz Doğukan Ulaç kazandı. Doğukan’ı yürekten kutlar, başarılarının devamını dilerim…” dedi.

Bu arada, Başbakan Tufan Erhürman bugün ayrıca Türkiye Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi finalini oynayan Merve Çelebi ,Esra Betül Çetin’, Buğra Eryıldız ve Selin Yurtseven’i, Çamlık Spor’u ve yönetici ve antrenörlerini kutladı.

Erhürman sosyal medya hesabından yapıtığı açıklamada, “Türkiye Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi finalini oynayan iki takım da ülkemizden. Şampiyonluğu kazanan Merve Çelebi ve Esra Betül Çetin’i, ikinci olan Buğra Eryıldız ve Selin Yurtseven’i, Çamlık Spor’u ve yönetici ve antrenörlerini yürekten kutlar, başarılarının devamını dilerim…”