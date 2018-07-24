Tuzla Şehitleri Anıldı

21 Tuzlalı Şehit bugün Tuzla Şehitligi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe konulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Üç el saygı atışından sonra, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter adına belediye meclis üyesi Türksal İnce anma töreninde yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet ve saygıyla andı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de konuşmasında, geçmiş günleri unutmamakgerektiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

Tören din görevlisi tarafından şehitler için dua okunması ve şehitliğin ziyaret edilmesiyle sona erdi.