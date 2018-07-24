Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’U Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bugün görüşecek. Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’u saat 15:30’da kabul edecek. Lute, Ru