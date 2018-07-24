Çavuşoğlu, Bu Akşam Kktc’Ye Geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konusunda temaslarda bulunmak için bu akşam KKTC’ye geliyor.

Çavuşoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Mecliste temsil edilen siyasi partilerle görüşeceği açıklandı.

Çavuşoğlu’nun ziyareti ile ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi açıklama yapıldı.

Açıklamada, “ Sayın Bakanımız, 23-24 Temmuz 2018 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ziyaret çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderleri ile bir araya gelerek Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacaktır.” denildi.

Çavuşoğlu, Türkiye’deki seçimin ardından almış olduğu görev sonrası KKTC’yi ilk kez ziyaret ediyor.